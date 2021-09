Inter-Real Madrid: Ancelotti ha sciolto i dubbi su Alaba

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per la super sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid in programma alle ore 21. A poche ore dal fischio d’inizio del match, Carlo Ancelotti sembra aver sciolto il dubbio su David Alaba e scelto l’undici da mandare in campo contro i nerazzurri. L’austriaco ha recuperato in extremis dal problema muscolare che lo ha costretto ai box nell’ultimo match di campionato del Real Madrid vinto per 5-2 contro il Celta Vigo ed è stato convocato per questa sera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il tecnico delle merengues avrebbe deciso di schierarlo da titolare come centrale di difesa anziché terzino sinistro. Un ruolo che ha già ricoperto in questa stagione con Carlo Ancelotti in quanto esalterebbe maggiormente le sue qualità. L’ex Bayern Monaco giocherà dunque al fianco di Militao al centro della difesa davanti a Courtois. Sulla fascia destra ci sarà Carvajal mentre sulla sinistra molto probabile l’utilizzo del canterano Miguel. In mediana Casemiro con Valverde e Modric mezzali. In avanti Hazard e Vinicius a supporto di Benzema.

PROBABILE REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Miguel; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicíus.