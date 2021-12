Inter, pronto il restyling in difesa: tre possibili addii e due nuovi acquisti

Inter, la dirigenza nerazzurra sembrerebbe intenzionata a fare un vero e proprio restyling del reparto difensivo in vista della prossima stagione. Sono previste diverse partenze, gli unici certi della permanenza sono Alessandro Bastoni e Federico Dimarco (freschi di rinnovo) e Milan Skriniar; futuro incerto per De Vrij.

Il primo addio potrebbe concretizzarsi già a gennaio con Aleksandar Kolarov. Il serbo, come riporta il Corriere dello Sport, starebbe addirittura valutando di appendere gli scarpini al chiodo (clicca qui per leggere l’articolo). A fine stagione, invece, potrebbero salutare due ‘veterani’ come Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a giugno e non si hanno ancora notizie su un loro eventuale rinnovo. Attenzione anche alla situazione di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto tra un anno e mezzo. La trattativa per il rinnovo sarebbe al momento bloccata e l’Inter sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte su di lui. Ogni discorso però è rimandato a giugno.

I nerazzurri, intanto, sarebbero già al lavoro per trovare dei degni sostituti. Il nome in cima alla lista resta quello di Geison Bremer, valutato una ventina di milioni di euro dal Torino. Occhi puntanti anche su Matthias Ginter, in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia M’Gladbach. Restyling anche tra i pali con l’arrivo di Andrè Onana a zero. Il camerunese, almeno per un primo momento, si alternerà con Samir Handanovic ma nell’imminente futuro sarà lui il titolare della porta nerazzurra.