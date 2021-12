Inter, Kolarov e lo scenario sorprendente. Il serbo dà il via ad un acquisto

Inter: c'è una clamorosa decisione che potrebbe riguardare Kolarov.

Il serbo, fra i veterani dello spogliatoio, può lasciare il calcio. E fin da subito. Spiega lo scenario, oggi 28 dicembre, il Corriere dello Sport. La leadership di Kolarov non è in discussione, e l'ex Lazio si è costruito un ruolo non certo banale nello spogliatoio. Gli infortuni, però, stanno martoriando il duttile difensore, e a Milano gli spazi sono risicatissimi.

Come riportato dal quotidiano romano, Kolarov ha due strade avanti a sé: una nuova squadra dove giocare con continuità, oppure il ritiro dal calcio giocato. Una scelta difficile, ma che potrebbe non farsi attendere più di tanto. La decisione infatti, in quest'ultimo senso, potrebbe arrivare già a gennaio.

E l'Inter? Guarderebbe inevitabilmente al mercato in caso di addio anticipato del calciatore. E la società nerazzurra si cautelerebbe non con un difensore centrale, bensì con un esterno. Dimarco infatti verrebbe considerato a quel punto l'alternativa sul centro-sinistra difensivo, viceversa proprio sulla fascia mancina del centrocampo arriverebbe il nuovo rinforzo. Materia che troverà evidentemente sviluppi più precisi nelle prossime giornate, ad ormai pochi passi dall'avvio ufficiale del calciomercato invernale. Non solo Kolarov, leggi qui le possibili cessioni di gennaio.