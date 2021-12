Mercato Inter, gennaio si avvicina: le possibili cessioni

Inter, nel corso della sessione invernale di mercato i nerazzurri puntano di piazzare alcuni esuberi presenti in rosa in modo da alleggerire il monte ingaggi ed eventualmente liberare lo spazio per nuovi eventuali giocatori.

Il principale candidato alla cessione è senza dubbio Matias Vecino. L’uruguaiano è in scadenza di contratto a fine stagione e sarebbe scontento dello scarso minutaggio. Beppe Marotta e Piero Ausilio sembrerebbero intenzionati a farlo partire a gennaio in modo da ricavare qualcosa ed evitare di perderlo a zero tra qualche mese. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli ma soprattutto il Genoa, che sarebbe pronto a tentare l’assalto. Non solo il centrocampista, il club ligure sarebbe pronto anche a prendere nuovamente Ionut Radu. Il portiere romeno è ancora a 0 presenze e potrebbe partire per giocare con continuità. Oltre al Genoa, riporta tuttomercatoweb.com, ci sarebbero anche Nizza e Saint Etienne. Sul piede di partenza anche Aleksandar Kolarov, finora soltanto 4 presenze per un totale di 44 minuti di gioco. Il serbo potrebbe addirittura rescindere il contratto anticipatamente nel caso in cui i nerazzurri dovessero trovare un altro difensore a costo zero. In attacco potrebbe salutare Martin Satriano. Il giovane talento uruguaiano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio. Allo scacchiere di Simone Inzaghi e dovrebbe essere girato in prestito per fare esperienza e completare il proprio percorso di crescita.

Arturo Vidal ed Alexis Sanchez, invece, dovrebbero restare in nerazzurro, almeno fino al termine della stagione. I due cileni reclamano più spazio e negli ultimi mesi sono stati più volte accostati a diversi club. L’attaccante, complice anche l’infortunio di Joaquin Correa, sta giocando con continuità nelle ultime partite rivelandosi la vera e propria arma in più di Inzaghi. Il centrocampista ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa ma è chiuso dal trio dei titolarissimi Barella-Brozovic-Calhanoglu. Nella seconda parte di stagione l’Inter è attesa da un tour de force importante che garantirebbe all’ex Juventus di trovare più spazio