Inter news: Vidal out, Chiesa out! Quante sorprese dalle formazioni ufficiali

Inter news: sono ufficiali le formazioni del derby d'Italia.

I padroni di casa si affidano alla coppia titolare formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez per conquistare i tre punti dopo il passo falso commesso nella scorsa giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. In questo articolo troverete le informazioni per seguire in diretta il match. Assente Joaquin Correa per il problema muscolare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Massimiliano Allegri recupera, come vi avevamo anticipato, Paulo Dybala. Qui leggerete i dettagli. Da registrare l'assenza di Arturo Vidal, colpito da un attacco influenzale che si è manifestato nella mattinata di oggi (domenica). La notizia è stata diffusa, pochi minuti fa, direttamente dalla società. Ospiti, invece, con la sorpresa Kulusevski, che prenderà il posto di Federico Chiesa. Scelta tattica perché lo svedese avrà il compito di marcare Marcelo Brozovic, l'uomo chiave del centrocampo interista. Insomma: quante sorprese per questo Inter-Juventus che sarà decisivo per questa prima parte di stagione.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 11 Cuadrado, 20 Bernardeschi, 27 Locatelli, 14 McKennie, 12 Alex Sandro; 44 Kulusevski, 9 Morata.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 2 De Sciglio, 4 de Ligt, 5 Arthur, 8 Ramsey, 10 Dybala, 17 Luca Pellegrini, 21 Kaio Jorge, 22 Chiesa, 24 Rugani, 30 Bentancur.