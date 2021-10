Inter news, recupera Dybala. Inzaghi 'lotta' invece contro un fantasma

Inter news: la Juventus recupera Dybala. Simone Inzaghi, domenica 24 ottobre, dovrà invece fare i conti con un 'fantasma'.

È il quadro dipinto oggi, venerdì 22, dal Corriere dello Sport. "Dybala vede l'Inter - scrive il quotidiano sportivo -. La Joya va finalmente di corsa e si prepara a tornare fra i convocati per la sfida di San Siro. Si è allenato da solo e ha ormai superato l'elongazione muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto ai box più del previsto, per quasi un mese". Il Corriere dello Sport ricorda poi le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri: "Da domenica in poi Dybala potrà mettere minutaggio e giocare le partite che porteranno alla prossima sosta". Per questi motivi Filippo Bonsignore, autore dell'articolo, scrive: "Paulo ripartirà dalla panchina e e piano piano rialzerà i giri del motore; fondamentale non correre rischi e fondamentale il suo recupero per una Juve che ha ritrovato sè stessa e i risultati, come testimoniano le sei vittorie consecutive tra campionato e coppa".

Come anticipato, Inzaghi dovrà invece fare i conti con un problema 'numerico'. Per l'Inter la sfida con la Juventus "è sempre stato un confronto delicato e complicato, tanto che - sottolinea il Corriere dello Sport - la bilancia delle vittorie pende nettamente dalla parte bianconera. La tendenza si è addirittura accentuata post Triplete a questa parte. In 26 incroci, l'Inter l'ha spuntata solamente quattro volte, tre in campionato e una in Coppa Italia, rivelatasi poi inutile visto che i rigori hanno poi premiato la Juventus".

Intanto la vigilia del big match viene 'incendiata' dalle parole dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Durante l'intervista esclusiva, concessa proprio al Corriere dello Sport, gli viene domandato: "Cosa sarebbe successo se ai tuoi tempi ci fosse stato il Var?". Moratti prende la palla al balzo e risponde in maniera tanto telegrafica quanto incisiva: "Sarebbe stato uguale, perché dietro al Var ci sarebbe stata gente che la pensava allo stesso modo". Qui potete trovare il nostro approfondimento.