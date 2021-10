Inter-Juventus: Dazn o Sky? Dove guardare in tv il match dei nerazzurri

Inter-Juventus è la prossima super sfida dei ragazzi di Inzaghi.

Dove sarà possibile guardare il match in tv? L'incrocio fra nerazzurri e bianconeri è in programma, a San Siro, domenica 24 ottobre. Una gara emozionante e importantissima, che terrà comprensibilmente i tifosi col fiato sospeso. Inter-Juventus sarà visibile esclusivamente su Dazn. Il posticipo domenicale non rientra, infatti, tra le tre gare trasmesse in contemporanea da Dazn e Sky (ovvero Sampdoria-Spezia, venerdì sera; Bologna-Milan sabato sera; e Atalanta-Udinese, lunch match domenicale).

La nona giornata di Serie A parte già venerdì (22 ottobre) con Torino-Genoa alle ore 18. Non l'unico anticipo di giornata, visto che in serata andrà in scena pure Sampdoria-Spezia. Tre le sfide del sabato di un turno che si completerà, poi, domenica con tutte le restanti partite e, come detto, il big match del Meazza.

E il Napoli? L'attuale capolista del campionato, allenata dall'ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, è attesa dall'esame Mourinho. Una sfida, quella fra Roma e Napoli in casa dei giallorossi, che testerà ulteriormente i riflessi dei partenopei e a cui ovviamente anche l'Inter guarderà interessata.

Il programma completo e tutte le dirette televisive della nona giornata del campionato di Serie A:

Venerdì 22 ottobre

ore 18.30, Torino-Genoa, DAZN

ore 20.45, Sampdoria-Spezia, DAZN/SKY

Sabato 23 ottobre

ore 15, Salernitana-Empoli, DAZN

ore 18, Sassuolo-Venezia, DAZN

ore 20.45, Bologna-Milan, DAZN/SKY

Domenica 24 ottobre

ore 12.30, Atalanta-Udinese, DAZN/SKY

ore 15, Fiorentina-Cagliari, DAZN

ore 15, Verona-Lazio, DAZN

ore 18, Roma-Napoli, DAZN

ore 20.45, Inter-Juventus, DAZN

In attesa della gara di San Siro, sono ore caldissime. Vidal ha lanciato un messaggio chiaro alla sua ex squadra (clicca qui). Nella serata di Champions andata in scena martedì sera sono arrivati, per l'Inter, spunti importanti (leggi qui il nostro approfondimento), anche se un giocatore è finito nel mirino della critica (leggi qui). L'obiettivo è la vittoria: la Juventus è avvisata.