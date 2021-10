Inter news: Vidal lancia un chiaro messaggio alla Juventus

Inter news: Arturo Vidal lancia un chiaro messaggio alla Juventus in vista della partita di domenica 24 ottobre (fischio di inizio alle ore 20:45).

Contro lo Sheriff, ieri sera (martedì), secondo Tuttosport, Vidal è stato autore di "una prestazione super proprio alla vigilia della 'sua' partita, quella contro la Juventus, ovvero l'altra grande prova all'Inter, visto che fu lui, di testa, a indirizzare la gara di San Siro dello scorso campionato. Finora - scrive Federico Masini nell'articolo in edicola oggi - Vidal aveva fatto vedere di essere un giocatore ritrovato nei subentri con Genoa (gol e assist) e Verona (lancio illuminante per avviare la rete del 2-1)". Dopo l'infortunio, che lo aveva colpito alla vigilia del match contro il Bologna, Vidal contro lo Sheriff ha lanciato "nuovi chiari segnali del suo ritorno ad alti livelli. La Juventus - conclude Masini - è avvisata". Il centrocampista - qui potete rivivere le emozioni della gara contro lo Sheriff - ha segnato la fondamentale rete del 2-1 che ha permesso all'Inter di scacciare i fantasmi emersi dopo il momentaneo pareggio dei moldavi. A fine gara Vidal ha voluto riservare una dedica speciale: "Il gol - ha detto - è per la mia bambina Elisabetta: me lo aveva predetto prima della partita, mi guardava dal Cile".

Insomma: Vidal, poco alla volta, sta tornando a essere il giocatore in grado di fare la differenza in quest'Inter targata da Simone Inzaghi. Domenica ci sarà la prova del 9 contro la Juventus: un match decisivo a livello mentale per i nerazzurri. Il cerchio di 'fuoco', che comprenderà fra le altre il ritorno in Moldavia contro lo Sheriff e il derby contro il Milan, può essere oltrepassato grazie anche al cileno. D'altronde nessuno ha mai messo in dubbio le doti tecniche e carismatiche di Vidal.