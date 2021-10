Live, Inter-Sheriff 3-1: arriva la prima vittoria in Champions per i nerazzurri

93' - E' FINITA!! Arriva la prima vittoria stagionale in Champions per i nerazzurri. Il Real Madrid batte 5-0 fuori casa lo Shakhtar di De Zerbi e il girone è ancora aperto.

90' - L'inter continua ad essere padrona del campo. Saranno 3 i minuti di recupero.

85' - SOSTITUZIONE INTER - Kolarov subentra al posto di uno splendido Perisic. Torna in campo anche Stefano Sensi, a fargli spazio Marcelo Brozovic.

83' - OCCASIONE INTER! Splendida azione dei nerazzurri che manovrano al limite dei sedici metri, velo di Gagliardini che libera al tiro prima Lautaro, contrato, e successivamente Perisic che colpisce la traversa!

75' SOSTITNZIONE INTER - Gagliardini R. subentra ad Arturo Vidal e Sanchez A. prende il posto di Dzeko E.

66' - DE VRIIIIIIIIIIJ! Sull'angolo successivo sempre di Brozovic, Dumfries fa la sponda per il destro di de Vrij che si smarca dalla marcatura e segna il suo primo gol in Champions!

64' - OCCASIONE INTER! Angolo di Brozovic, Lautaro colpisce di testa ma la palla, deviata, va fuori di poco!

61' - OCCASIONE INTER! Perisic crossa in mezzo per Dumfries, ma la difesa dello Sheriff chiude in angolo!

57' - VIDAAAAAAAAAAAAAAAL! Dzeko serve un assist al bacio per il centrocampista cileno che di sinistro trafigge il portiere dello Sheriff! Vantaggio Inter!

54' - Dumfries fallisce una clamorosa occasione sparando alto! Poi Perisic di testa colpisce il palo!

52' - Cambio per l'Inter: entra Bastoni, esce Dimarco

51' - GOL DELLO SHERIFF! Thill batte una punizione splendida con il mancino che batte Handanovic. Pareggio dei moldavi

49' - Bruno semina il panico, dribblando la difesa nerazzurra, poi la mette in mezzo, ma non c'è nessuno a chiudere in porta. Grande occasione!

47' - Ci prova Dzeko di testa, su cross di Barella, facendo la sponda per Dumfries che non arriva al pallone

45' - L'arbitro fischia l'inizio del secondo tempo. C'è un cambio per lo Sheriff: esce Castanaeda, entra Radeljic

Una buona Inter in termini di gioco che crea tanto e sciupa altrettanto. Dzeko porta l'Inter meritatamente in vantaggio con un bel sinistro al volo che trafigge lo Sheriff. Unica nota stonata: gli uno contro uno concessi in fase difensiva. Spesso gli attaccanti della squadra moldava si sono trovati a dover affrontare nell'uno contro uno la difesa nerazzurra che se l'è cavata, ma questi rappresentano rischi. Testa al secondo tempo!

45' - Finisce il primo tempo senza recupero: 1-0 per l'Inter

44' - OCCASIONE INTER! Dimarco batte l'angolo, Dzeko prova di testa, ma il portiere ferma tutto

42' - OCCASIONE INTER! Barella scarica per Perisic che prova il destro da fuori, ma scheggia il palo anche con l'aiuto del portiere!

40' - Occasione Sheriff! Cristiano in contropiede impegna Handanovic che para in sicurezza

37' - Vidal per Dzeko che cede palla a Perisic. Il croato crossa per Lautaro che manda fuori di poco

33' - DZEKOOOOOOO! Dopo l'occasione di Dimarco fermata dal portiere, lo stesso terzino batte l'angolo. Dzeko colpisce al volo con il sinitro e firma il vantaggio per l'Inter!

31' - Fallo di braccio di Addo, calcio di punizione da posizione interessante

28' - Lautaro perde palla, Kolovos ne approfitta, ma viene fermato dallo stesso argentino in angolo

27' - OCCASIONE INTER! Barella cede palla a Lautaro che chiude il triangolo per Dumfries, ma l'olandese manda la palla sull'esterno della rete!

25' - Vidal serve Barella che prova il destro al volo, ma va alto di molto

17' - Ci prova Dimarco con il sinistro, palla alta di poco

15' - OCCASIONE INTER! Barella per Lautaro che premia l'inserimento di Dzeko, ma il bosniaco si fa bloccare dal portiere dello Sheriff

14' - OCCASIONE INTER! Dzeko lanciato in campo aperto, lancia a sua volta Dumfries che solo davanti al portiere si allunga troppo il pallone

12' - Ci prova lo Sheriff in contropiede, palla in angolo

10' - Bella combinazione Dimarco-Perisic-Dzeko, Sheriff che si rifugia in angolo

6' - Rischio Inter! Cross dalla sinistra per Castanaeda, Persic recupera in extremis

4' - Kolovos prova il destro, palla in angolo

2' - Barella serve Dzeko, fermato in angolo

1' - Partiti!

Inter-Sheriff: la partita di vitale importanza per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, torna in Champions League per raddrizzare la situazione di un gruppo che vede la squadra nerazzurra, almeno per il momento, nuovamente fuori dal girone. L'Inter se la vedrà contro la sorpresa di questo gruppo, ovvero la capolista Sheriff che, dopo aver battuto lo Shakhtar Donetsk e dopo aver sbancato il Santiago Bernabeu, vuole fare lo stesso anche a San Siro. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 95 Bastoni

Sheriff: (4-2-3-1) 1 Celeadnic; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 9 Traoré, 22 Kolovos, 10 Castañeda; 77 Bruno Souza All. Jurij Vernydub

A disposizione: 33 Pascenco, 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane