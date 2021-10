Inter news: il giocatore nerazzurro finisce nel mirino della critica

Inter news: Denzel Dumfries è stato il peggiore in campo nella vittoria conquistata ieri sera dall'Inter contro lo Sheriff.

L'olandese è finito nel mirino della critica. In particolare la Gazzetta dello Sport, nel redigere le pagelle, gli ha riconosciuto il voto peggiore di tutta la squadra, ovvero 5,5. Il voto sarebbe stato pari a 5, spiega la rosea, ma l'assist per il 3 a 1 di De Vrij, insieme ad un buon finale, gli ha fatto guadagnare mezzo punto. Per il resto la partita viene giudicata disastrosa: 3 occasioni fallite e la sensazione che Dumfries fosse un pesce fuor d'acqua. L'altro insufficiente è Handanovic, che ha più di qualche responsabilità sul gol degli avversari.

Per il resto tutti sopra la sufficienza. Skriniar, Dimarco, Brozovic e Bastoni hanno portato casa un 6. Stesso destino che sarebbe toccato probabilmente a De Vrij, che invece nel finale mette dentro il gol del 3 a 1 che chiude il match e si guadagna un voto superiore. 6,5 anche per Barella e per Lautaro Martinez, che non riesce a sbloccarsi in Champions ma che disputa una buona gara. Voto 7 per Perisic (ritenuto decisivo per la vittoria) e Vidal (che con un suo gol riporta l'Inter in vantaggio).

Migliore in assoluto Edin Dzeko. Il bosniaco si carica sulle spalle la squadra e realizza la rete che sblocca il risultato più l'assist per il nuovo vantaggio realizzato da Vidal. Poi serve anche il pallone che Perisic schianta sulla traversa. Voto 8..