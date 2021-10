Inter news, Pif 'sbarca' a Milano: gli sceicchi hanno un obiettivo

Inter news: Pif 'sbarca' a Milano. Il Newcastle, la nuova squadra del miliardario fondo saudita, avrebbe infatti messo gli occhi su Marcelo Brozovic.

Nelle scorse ore Tuttosport ha fatto il punto della situazione: "L'autunno dell'Inter è segnato dagli incontri per rinnovare i big con il contratto in bilico. Le pratiche, in tal senso, avanzano a marce forzate: tutto fatto per Lautaro Martinez, accordo vicinissimo con Nicolò Barella, all'elenco - conferma il quotidiano torinese - manca il solo Brozovic". Dopo la fondamentale vittoria in Champions League contro lo Sheriff (qui puoi rivivere le emozioni della partita), il centrocampista croato ha commentato: "Eh vediamo. Bisogna capire in questi giorni cosa dicono loro (riferimento alla proposta della società, ndr) e poi vediamo". Sempre in occasione di Inter-Sheriff, su questo capitolo, è intervenuto anche l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: la società, ha fatto capire l'ad, dovrebbe incontrare l'entourage di Brozovic già nei prossimi giorni. Non solo. Il giocatore avrebbe chiaramente espresso la voglia di continuare a vestire la maglia dell'Inter. Quando potrebbe avvenire allora il summit? "L'incontro tra le parti - anticipa Tuttosport - è previsto dopo Empoli (gara in programma mercoledì 27 ottobre, fischio d'inizio ore 20:45, ndr)".

Insomma: non dovrebbero esserci sorprese negative sul prolungamento del rapporto fra l'Inter e Brozovic nonostante i 'segnali discordanti' emersi nelle ultime ore. Come anticipato, però, risuonano le sirene inglesi. Quali? Quelli del club appena acquistato dal miliardario fondo saudita Pif. "Il rinnovato Newcastle degli sceicchi, infatti, avrebbe concretamente messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro" conferma, nelle ultime ore, anche il sito Cittaceleste.it.

Come sempre quando si parla di calciomercato, non resta che attendere l'evolversi delle situazioni.