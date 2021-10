Inter news, Marchisio ironizza sul rigore: la furia dei tifosi nerazzurri

Inter news: Claudio Marchisio ironizza sull’episodio del rigore di ieri.

L’ex centrocampista della Juventus, attraverso il suo profilo Twitter, si è reso protagonista di un post ironico, inerente al discusso rigore di ieri sera concesso dopo il controllo al Var per un fallo ingenuo di Dumfries su Alex Sandro, e che ha scatenato non poche polemiche tra i tifosi, soprattutto quelli nerazzurri che non hanno preso bene le sue parole, tanto che, in alcuni casi, si è arrivati anche ad un tu per tu con l’ex giocatore della Nazionale.

Ecco le parole di Claudio Marchisio, commentando l'episodio: "La Joya di vedere Skriniar che diceva ad Alex Sandro di rialzarsi". L'ex bianconero poi, rispondendo a un tifoso nerazzurro che sosteneva "solo così potevate pareggiare la partita", ha replicando, divenendo più serio: "Vero per come è stata la partita. Ma era netto. Il Var serve a questo".

Insomma, un episodio che continuerà a far discutere ancora per molto e a rendere Inter-Juventus un partita sempre seguita da copiose polemiche del giorno dopo. Ma è ora di mettere l’episodio di Dumfries alle spalle – a tal proposito, leggi qui le pagelle dell’olandese nella partita di ieri – e concentrarsi sul prossimo turno infrasettimanale di campionato che vede l’Inter scendere in campo nella delicata trasferta contro l’Empoli, squadra in salute e che ha come filosofia quella di giocarsela sempre contro tutti. I nerazzurri di Simone Inzaghi, in vista della partita contro i toscani, recuperano l’argentino Joaquin Correa e, probabilmente, Arturo Vidal, assenti contro la Juventus – leggi qui le ultime sui due giocatori nerazzurri.