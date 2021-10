Inter news, le ultimissime sulle condizioni di Correa e Vidal

Inter news: Joaquin Correa è a disposizione per il prossimo match di campionato.

I nerazzurri ritrovano l'argentino che, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è allenato in gruppo dopo il problema muscolare, ne parliamo qui, che non gli ha permesso di essere disponibile per la sfida giocatasi ieri 24 ottobre a San Siro contro la Juventus. L'ex Lazio ci sarà quindi contro l'Empoli per la gara in programma per mercoledì 27 ottobre. Il Tucu ha rassicurato i tifosi rispndendo, dopo aver terminato la seduta odierna, che ci sarà nel prossimo impegno.

Pessime notizie, invece, per quanto riguarda Arturo Vidal, qui i dettagli, che è ancora indisponibile per influenza. Il cileno non è stato a disposizione nemmeno per la gara contro la Juventus e dovrebbe rientrare in occasione della sfida contro l'Udinese.

Inzaghi, durante l'allenamento odierno, avrebbe pensato anche di effettuare un mini turnover per far rifiatare quelli con più minutaggio. Al Castellani, infatti, potrebbero vedersi Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez. Il centrale dovrebbe prendere il posto di De Vrij, l'ex Torino agirà da terzo centrale di destra mentre il cileno sostituirà Lautaro Martinez. L'argentino è apparso molto in affanno contro i bianconeri ed è stato sostituito nel secondo tempo . In attacco, però, potrebbe rivedersi anche lo stesso Correa se non dovesse avere più alcun fastidio muscolare.La partita è fondamentale per nerazzurri, comunque chiamati a portare a casa i tre punti dopo aver collezionato nelle ultime due partite in campionato soltanto 1 un punto.