Inter news, notte di seria riflessione: "Dzeko top, Dumfries disastroso"

Inter news: Edin Dzeko al top, Denzel Dumfries disastroso.

Si possono riassumere così le 'Pagelle a mente fredda' dopo la partita contro la Juventus. La gara è stata segnata anche dalla decisione di concedere, al minuto numero 89, un calcio di rigore per i bianconeri. Dell'episodio e della bufera che si è scatenata, nelle ultime ore, ne parliamo in questo articolo.

Handanovic: le solite insicurezze lo accompagnano per tutta la partita. Una respinta corta chiama al tap in Alex Sandro. Per sua fortuna, il brasiliano fallisce una rete facile. Voto: 5,5

Skriniar: dalle sue parti non si passa. Sicuro di testa, baluardo insuperabile. Voto: 6,5

De Vrij: solita decisione nel dettare i tempi difensivi. Voto: 6,5

Bastoni: rilancia un pallone e da il via all'azione del vantaggio nerazzurro. Anche lui, come i compagni di reparto, è attento. Voto: 6,5

Darmian: Prestazione attenta su Alex Sandro. Dalle sue parti non si passa. Voto: 6,5

Barella: solito, instancabile motorino. Novanta minuti di puro agonismo. Voto: 7

(90' Vecino: ng)

Brozovic: la luce del centrocampo nerazzurro. Illumina la manovra con la solita intelligenza tattica. Voto: 7

Calhanoglu: bene nelle due fasi. Da un suo bolide origina il vantaggio nerazzurro grazie al tap in di Dzeko. Voto: 6,5

(60' Gagliardini: mezz'ora in cui svolge il compitino e nulla più. Voto: 6)

Perisic: uomo a tutta fascia. Abile in fase di possesso quando ha sui piedi la palla del raddoppio, altrettanto in fase difensiva. Si becca un giallo e viene sostituito. Peccato. Voto: 7

(72' Dumfries: il suo fallo su Dybala è ingenuo. Deve crescere e migliorare in fase difensiva. Fa rimpiangere Perisic, e non solo perché il suo fallo vanifica il successo. In fase di possesso è piuttosto timido. Flop. Voto: 4)

Dzeko: ennesima grande prova del centroavanti bosniaco. Il gol è da rapace d'area di rigore. Generosissimo e sempre al servizio della squadra. Prezioso in copertura. Top. Voto: 7,5

Lautaro: serata no per El Toro. Non la vede mai. Voto: 5

(72' Sanchez: non aggiunge nulla rispetto all'opaca prestazione di Lautaro. Voto: 5)

Inzaghi: questa volta i cambi non sono dalla sua. Dumfries causa il rigore del pari. L'Inter deve riprendere a correre. Sette punti dalle capoliste Milan e Napoli sono recuperabili, ma non sono pochi. Voto: 5,5