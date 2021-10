Inter news: Dzeko vs Chiellini, -3 allo scontro tra Titani

Inter news: la sfida alla Juventus, domenica sera a San Siro, non può essere una gara come le altre.

L’una viene dalla roboante sconfitta di Roma, contro la Lazio, per 3-1, risultato poi rovesciato in Champions, nella vittoria contro lo Sheriff; l’altra è in netta risalita ed è reduce da diversi 1-0, tra cui quello inflitto proprio alla Roma, e quello di ieri sera a San Pietroburgo, contro lo Zenit.

Morali differenti ma obiettivi medesimi per le due formazioni, che includono nella partita stessa diversi sotto temi assolutamente interessanti per la lettura della gara (qui per sapere tutto sulla diretta del match). Uno dei principali è certamente lo scontro tra due Titani della nostra Serie A: da una parte i numeri straordinari di Edin Dzeko, dall’altra la colonna bianconera sempreverde, Giorgio Chiellini.

Il capitano della Nazionale l’anno scorso aveva di fatto annullato Romelu Lukaku nelle gare giocate contro i nerazzurri, e anche agli Europei Giorgio si era ripetuto sul belga, in rete comunque su calcio di rigore. Ora l’avversario da affrontare è differente. Minore esplosività ma maggiore tasso tecnico e forza aerea, per il bosniaco. Un attaccante piuttosto completo e complesso da marcare a uomo per via della frequente mobilità con cui si sgancia costantemente a cercare palloni giocabili in mezzo al campo, Dzeko ha iniziato la stagione da leader vero. 1 gol in 3 partite europee, ben 6 in 8 gare giocate in Serie A, il tutto condito da due assist (qui il nostro focus sull'ex attaccante Roma).

Una rete ogni 100 minuti giocati, per quello che è da anni descritto come “un ottimo centravanti, ma di certo non un cecchino”. Non male. Di certo Chiellini tenterà di ammansire Dzeko per quella che si prospetta una sfida tra autentici fuoriclasse dei rispettivi reparti.