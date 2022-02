Inter news, chiarezza sul futuro di Perisic: nuovo incontro in programma

Inter news; il matrimonio tra il croato e i nerazzurri sembra destinato a continuare.

L'Inter dopo la sconfitta contro il Liverpool piazza tre colpi importanti. Rinnovata l'intera dirigenza, ovvero Marotta, Ausilio e Baccin (qui i dettagli). Adesso però c'è da pensare alla squadra. Tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi spicca Ivan Perisic. Completamente rinato sotto la cura del nuovo tecnico, sta dimostrando di essere uno dei giocatori più in forma e soprattutto devastanti della rosa nerazzurra. L'esterno croato però va a scadenza di contratto a giugno e l'Inter non vuole perderlo a parametro zero.

Negli scorsi mesi si era parlato di un possibile addio del calciatore, ma nelle ultime ore spuntano novità importanti sul suo futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole proseguire il matrimonio con Perisic. L'ex Bayern, nonostante aspettasse offerte importanti dalla Premier League o dalla Bundesliga, sembra aver deciso di fare un passo verso il club Campione d'Italia. La distanza tra le parti sulle cifre dell'accordo sembra essersi limata. La distanza dai 6 milioni a stagione chiesti dal croato e dai 4 offerti dal club si è ridotta, trovando una via di mezzo. I nerazzurri sembrano essere giunti ad un accordo col calciatore: 5 milioni di euro all'anno(bonus inclusi) per i prossimi due anni. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, infatti l'entourage di Perisic è atteso a Milano per incontrare nuovamente la società dopo l'incontro di settimana scorsa.

Insomma, Inzaghi potrebbe ritrovarsi ancora il croato la prossima stagione. E insieme a Gosens andrebbero a formare una fascia sinistra di fuoco. Mentre in attacco spunta un nome nuovo oltre a quello del solito Scamacca, come riportato in precedenza.