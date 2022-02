Mercato Inter, c’è un nome nuovo per l’attacco: conferme all’estero

Mercato Inter, un nuovo nome nelle ultime ore può accendere l’entusiasmo.

Come riporta il portale Calciomercato.com, l’Inter sta valutando un nuovo profilo per l’attacco del futuro: si tratta di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. All’estero danno i nerazzurri sul classe 2000, che a fine stagione lascerà sicuramente il club francese come dichiarato di recente dal suo procuratore, Nick Mavramaras.

David ha una valutazione economica molto importante che si aggira sui 50 milioni di euro, cifra molto alta che però non esclude a priori un investimento della società, se i pezzi del puzzle si incastreranno a dovere. Il talento del Lille sta disputando una stagione eccellente: ha infatti totalizzato 15 reti in 30 presenze tra Champions e Ligue 1, risultando un calciatore chiave per i francesi nonostante la sua giovanissima età; già l’anno scorso David era risultato fondamentale per la storica vittoria del campionato francese.

L’ex Gent potrebbe rappresentare il tipo di giocatore che cerca Simone Inzaghi: abile palla al piede, concreto sottoporta e bravo ad attaccare la profondità. Chiaro che la valutazione economica spaventa, ma la dirigenza nerazzurra ha abituato a colpi importanti anche in situazioni di calma apparente, grazie all’abilità dei suoi uomini chiave.

David non è certo l’unico della lista, che comprende anche il nome di Dybala, che l’Inter avrebbe intenzione di strappare a zero dalla Juventus alla fine di questa stagione. Presenti anche i più accessibili Scamacca e Frattesi, che l’Inter affronterà domani in campionato.

Oggi fare previsioni è difficile, ma i nerazzurri si muovono, scandagliano il mercato alla ricerca del profilo giusto per consegnare a Simone Inzaghi una squadra più forte, in grado di competere ai massimi livelli.