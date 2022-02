Inter-Milan: i cambi e lo scontro Sanchez-Giroud: le parole di Inzaghi

Inter-Milan, Simone Inzaghi parla dopo la sconfitta in rimonta.

Una partita dominata nel primo tempo e che sembrava indirizzata sui binari giusti e che invece i nerazzurri non sono riusciti a chiudere, lasciando lo spiraglio aperto al Milan che ha avuto il merito di averci sempre creduto e di non aver mai mollato il colpo. Giroud firma la doppietta che non solo condanna l'Inter alla sconfitta, regalando il derby alla squadra di Stefano Pioli, ma riapre un campionato che alla fine del primo tempo sembrava definitivamente chiuso. Proprio di questo ha parlato Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn subito dopo il match.

Ecco le sue parole: "Il calcio è questo, abbiamo dominato in lungo ed in largo, perà non siamo riusciti a segnare il secondo gol ed il pareggio del Milan ci ha innervosito perchè c'era un fallo netto su Sanchez. Noi dobbiamo essere lucidi, come lo siamo stati contro la Lazio. E' una sconfitta che fa male, perchè per 70 minuti il derby era a senso unico. Ma giocando così dieci volte, la perdi una".

Sui miglioramenti da fare: "Dobbiamo migliorare nel dover ammazzare la partita, perchè al settantesimo per quanto creato non potevamo essere soltanto 1-0 e fino ad allora non abbiamo concesso nulla al Milan".

Sui cambi: "Se sono stati decisivi? Lautaro aveva dato tutto, mentre Calhanoglu era stanchissimo. Perisic? Aveva avuto un indurimento al polpaccio, ma i problemi non sono stati i cambi effettuati, ma il fatto che dovevamo essere 2-0 o 3-0 al settantesimo e l'episodio Giroud-Sanchez non avrebbe pesato così".