Inter, le emozionanti parole su Eriksen. E gli aggiornamenti sul suo futuro

"Il mio idolo da piccolo? Christian Eriksen". È la confessione di Matthijs De Ligt, difensore della Juventus.

Oltre a un passato da 'mediani', Eriksen e De Ligt hanno in comune il club che li ha lanciati sul palcoscenico del calcio mondiale: l'Ajax. E proprio il club di Amsterdam ha permesso a un giovanissimo De Ligt di prendere a modello il centrocampista dell'Inter. Anzi: come ha confessato in esclusiva a Dazn era proprio il suo idolo.

Ora, però, i due non si incroceranno ancora per diverso tempo su un terreno da gioco. La vita di Christian Eriksen, per ora, viaggia su altri binari dopo il 12 giugno 2021. Al minuto 43' della sfida tra Danimarca e Finlandia, il fuoriclasse dell'Inter si accascia a terra. Sono attimi di terrore per chi lo vede privo di sensi. Pochi istanti dopo arriva Simon Kjaer, capitano della Danimarca. Grazie al intervento tempestivo evita che il compagno soffochi con la lingua (Kjaer in un'intervista alla Bild ha parlato di quel giorno: trovate le sue parole qui). Dopo gli accertamenti a Eriksen viene impiantato un defibrillatore che, con i protocolli vigenti in Italia, non gli permetterebbero di giocare in Serie A. Nel caso in cui più avanti questo dispositivo potesse essere rimosso, allora l'ex Tottenham potrebbe tornare ad incantare San Siro con le sue giocate; lo stesso San Siro che lo ha mai dimenticato e che ha più volte manifestato il proprio affetto (leggi lo striscione per Eriksen qui).

Ma quali saranno le prossime tappe del recupero di Eriksen? Secondo quanto apparso sui media nazionali, nei giorni scorsi, il fuoriclasse danese si sottoporrà a nuovi esami entro la fine del 2021. Solo a quel punto si potranno valutare, con estrema calma, i successivi traguardi da tagliare.