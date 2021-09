Inter, San Siro urla il nome di Eriksen: un momento da brividi!

Pomeriggio fantastico per l'Inter che ha battuto, nell'anticipo della quarta giornata di Serie A, il Bologna di Sinisa Mihajlovic per 6-1 (leggi qui la cronaca della partita), vendicando in qualche modo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid e proseguendo la propria marcia in campionato che adesso vede la squadra nerazzurra a quota 10 punti.

Tifosi in delirio, che non si sono fatti mancare cori per i giocatori in campo, ma non solo. Infatti, dopo il 4-0 di Vecino, tutto San Siro ha cominciato ad inneggiare un coro per Christian Eriksen con l'esposizione di uno striscione. "C'mon Christian Eriksen", recitava lo striscione, così come dello stesso tenore è stato il coro nei confronti del fantasista danese. Un giocatore che, dopo la grande stagione dell'anno scorso è rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri e che adesso, dopo il problema cardiaco accorso durante la partita di esordio dell'Europeo e che - vedremo se e, eventualmente, per quanto tempo - lo terrà fuori dal campo.

Un atto di vicinanza per un uomo, prima che un calciatore, che ha lasciato il segno all'Inter grazie ai suoi modi fuori dal campo ed alla sua classe all'interno del campo. Speriamo che si possa riprendere quanto prima e, chissà, magari godere ancora delle sue prestazioni.