Inter, l’ag. Retegui dice tutto: le sue parole sulla Nazionale. E sul futuro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/03/2023

Inter, parla il padre-agente di Retegui. In queste settimane, si sta parlando molto del nuovo ingresso in Nazionale, quello dell’attaccante argentino di proprietà del Boca Juniors, ma in prestito al Tigre, Mateo Retegui. Il giocatore, si è messo in mostra grazie ai suoi gol che hanno convinto Roberto Mancini a convocarlo in maglia azzurra.

Intanto, le sue prestazioni, non sono passate inosservate. Infatti, ci sono tante squadre che si sono messe in fila per averlo con sè nella prossima stagione. Tra queste anche l’Inter che, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe anticipare la concorrenza per portarlo a Milano. Proprio oggi, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il padre-agente di Retegui ha parlato del ragazzo, del suo arrivo in Nazionale e del suo futuro. Ecco le sue parole.

Sulla convocazione in Nazionale: “Sono molto felice e orgoglioso che Mateo faccia parte della Nazionale italiana. E sono molto grato a Roberto Mancini, al suo staff ed a tutti i suoi compagni di squadra che lo hanno accolto in modo eccellente”.

Su Roberto Mancini: “È un onore che lo alleni uno come Mancini. E Mateo gli sarà per sempre grato per la fiducia che gli ha dimostrato”.

Sul suo futuro: “Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre ed agli Azzurri. Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra: non deve pensare ad altro che ad imparare e migliorare”.