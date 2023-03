Inter, si sblocca un rinnovo a sorpresa: cifre e durata del nuovo contratto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/03/2023

Inter, si sblocca un rinnovo a sorpresa. In questi ultimi mesi, in casa nerazzurra, si sta parlando tanto per quanto riguarda la situazione rinnovi di contratto. Infatti, sono tanti i giocatori in scadenza il prossimo giugno e con cui la società vuole continuare in futuro. Detto di Skriniar, che ha deciso di non proseguire in maglia nerazzurra per accasarsi al Paris Saint-Germain, ci sono altri giocatori con cui si sta parlando.

Tra questi, Stefan de Vrij, con cui da tempo si parla per ottenere il rinnovo. Proprio in questi istanti, arriva una notizia molto importante che pare porre in discesa la strada per proseguire insieme il cammino. Infatti, dovrebbe essere stato raggiunto un accordo tra le parti che farà sì che de Vrij sarà ancora un giocatore nerazzurro.

Inter, si sblocca il rinnovo di de Vrij: il difensore proseguirà ancora la sua avventura in nerazzurro

Come detto, dunque, de Vrij dovrebbe rimanere ancora in nerazzurro. Questo, almeno, quello che sostiene la Gazzetta dello Sport. Il difensore olandese, dopo essere passato dalla procura di Rafaela Pimenta a quella di Pastorello, era tentato dal provare un’avventura in un nuovo campionato. Ma alla fine ha prevalso l’affetto nei confronti dei colori nerazzurri.

Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un contratto fino al 30 giugno del 2025 alle stesse cifre rispetto al contratto in essere, ovvero circa 4 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore, dunque, dovrebbe essere un tassello anche per l’Inter del futuro. Vedremo se, nei prossimi giorni, la notizia dell’accordo verrà ufficializzata dalla società sui propri canali ufficiali.