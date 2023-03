Mercato Inter, in estate tesoretto da 30 milioni: ecco i giovani coinvolti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/03/2023

Mercato Inter, in estate c’è la possibilità di ricavare 30 milioni dalle cessioni dei giovani. La prossima sessione di calciomercato, in casa nerazzurra, vedrà la dirigenza interista doversi rimboccare le maniche più del dovuto. Infatti, tanti sono i giocatori in scadenza di contratto e che dovranno essere, in qualche modo, sostituiti.

Da viale della Liberazione, stanno cercando di programmare il futuro per la prossima stagione e, al netto di quello che dovrà essere l’attivo da raggiungere, si sta cercando di capire quali cessioni effettuare per poter fare mercato. Potrebbe venirsi a creare una situazione interessante con le cessioni di alcuni giovani, in questo momento in prestito, che potrebbero garantire un bel tesoretto.

Mercato Inter, i giovani in prestito portano soldi freschi: possibilità di bel tesoretto per la società in estate

Dunque, come detto, Marotta e Ausilio stanno valutando la possibilità di poter ottenere un bel tesoretto ed avere un compito più semplice in sede di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questi soldi potrebbero essere ottenuti dalla cessione di alcuni giovani che si stanno comportando bene in prestito in giro per l’Italia e l’Europa.

Il primo è sicuramente Samuele Mulattieri, attaccante in prestito al Frosinone che sta facendo molto bene e che è seguito da tantissime squadre di A. Per lui, dice la rosea, la valutazione sarà di oltre 10 milioni. Poi c’è anche Oristanio, recentemente convocato da Mancini per lo stage e nel mirino del Bologna. Infine, il classe 2003, Giovanni Fabbian, che alla Reggina sta facendo bene e potrebbe essere usato come pedina di scambio in qualche trattativa. Vedremo chi rimarrà e chi andrà via. Di sicuro, il vivaio nerazzurro, in un modo o nell’altro, è una fonte sempre molto redditizia.