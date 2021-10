Inter, la 'voragine' creata dalle Nazionali: 15 giocatori out per Inzaghi

L'Inter dovrà fare i conti con la 'voragine' creata dalla pausa per le Nazionali: saranno infatti 14 i giocatori 'out' per Simone Inzaghi.

Una situazione che creerà non poche difficoltà al tecnico che, al ritorno dei suoi ragazzi, dovrà trovare il modo di farli recuperare nel miglior modo possibile. Dopo questa pausa ci sarà infatti un tour de force da brividi con le partite contro Lazio, Sheriff, Juventus e Milan. Per questo è importante avere i giocatori per tempo e, in tal senso, la preoccupazione maggiore la si per quanto riguarda i sudamericani, leggi qui le ultime novità. Tra i giocatori dell'Inter, sia Vidal e Sanchez che Correa e Lautaro sono stati convocati da Cile e Argentina: i primi due, saranno impegnati in tre partite contro il Perù, in 'trasferta', per poi far ritorno in Cile e sfidare il Paraguay ed il Venezuela. Gli argentini sfideranno Paraguay e Perù (la prima partita fuori casa, quest’ultima in casa), oltre all’Uruguay. Restando in Sudamerica, parlando proprio della Celeste, anche Matias Vecino sarà impegnato in un trittico molto complicato sia per trasferte che per partite contro Colombia, Argentina e Brasile.

Tornando in Europa, l’Olanda di de Vrij e Dumfries, non dovrebbe avere problemi nelle due partite di qualificazione ai mondiali contro Lettonia e Gibilterra, con i due nerazzurri che dovrebbero essere protagonisti. La Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, dovrà vedersela prima contro Cipro e poi contro la Slovacchia di Milan Skriniar. Lui, poi, sarà anche impegnato contro la Russia. Hakan Calhanoglu e la sua Turchia sfideranno, invece, la Norvegia del pericolo Erling Haaland e la Lettonia, in una doppia sfida decisiva, soprattutto dopo il 6-1 subito per opera dell’Olanda. Per l’uomo del momento nerazzurro, Edin Dzeko, ci saranno due scontri importanti per capire il percorso della Bosnia nel girone: Kazakistan e Ucraina. Infine, i tre giocatori convocati da Roberto Mancini: Federico Di Marco - chiamato oggi (lunedì 4 ottobre) come vi abbiamo anticipato qui - Alessandro Bastoni e Nicolò Barella: i primi due non dovrebbero giocare nella sfida di Nations League contro la Spagna, al contrario del secondo che costituisce uno degli elementi di forza del centrocampo.

Vedremo come andranno queste sfide. Di sicuro l'Inter e Simone Inzaghi si augurano di ritrovare ad Appiano una squadra senza problemi fisici, visto che in infermeria c’è già Stefano Sensi. Partite complicate e viaggi lunghi, ritorna la pausa per le nazionali. E i nerazzurri saranno ancora una volta protagonisti.