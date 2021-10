Inter, giallo Lautaro. Domani parte, ma quando rientra? L'ipotesi fantasiosa

L'Inter è in ansia per quello che succederà dopo la pausa per le Nazionali, in particolare per Lautaro.

Il club nerazzurro guarda con attenzione alla strategia da adottare per il rientro degli argentini a Milano. Dopo la sfida col Sassuolo di questa sera (leggi l'analisa tattica, clicca qui), scatterà la nuova tornata di impegni con le rispettive selezioni dei ragazzi di Simone Inzaghi. A preoccupare sono, in particolare, i sudamericani. La Gazzetta dello Sport spiega oggi il caso, in relazione a Lautaro Martinez, protagonista in Argentina: "Domani risponderà alla convocazione dell’Argentina in vista degli impegni di qualificazione al prossimo mondiale. Il suo rientro in Italia - così come quello di Correa - è previsto soltanto a poche ore dal prossimo impegno di campionato, in casa della Lazio".

Quali i rimedi? Il quotidiano rimarca come Lega Serie A e Liga spagnola stiano vagliando la possibilità di un charter per riportare in Europa gli argentini il 15 sera. Lautaro Martinez e Correa raggiungerebbero la squadra così direttamente a Roma, proprio il giorno prima della sfida contro i biancocelesti, dopo un lungo viaggio.

"Un problema non banale, visto che il Toro probabilmente giocherà tutti e tre gli impegni della Seleccion contro Paraguay, Uruguay e Perù". C'è però un'insolita speranza. Lautaro Martinez infatti è diffidato, e un giallo nella seconda gara del Toro con la sua Nazionale, permetterebbe all'attaccante di rientrare in anticipo in Italia, saltando l'ultima sfida in Sudamerica. Incastri ad oggi fantasiosi, in una materia intricatissima e che sta indispettendo non poco i club, orfani (o comunque parzialmente privati) di calciatori importanti per la rincorsa ai rispettivi obiettivi. L'Inter osserva interessata e studia la migliore strategia in prospettiva. Intanto, questa sera sfida il Sassuolo (seguila su InterDipendenza.Net, clicca qui).