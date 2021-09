Inter, Handanovic: chiaro messaggio della Curva Nord

Un rendimento altalenante nelle ultime due stagioni ha fatto si che in tanti abbiano iniziato a mettere in discussione il ruolo di Samir Handanovic all’Inter. Il capitano nerazzurro, anche nella partita di ieri contro l’Atalanta, terminata con il risultato di 2-2, è stato protagonista di una prova incolore, con la respinta sui piedi di Toloi che ha portato al momentaneo vantaggio per la Dea, ma anche tante mancate uscite o parate nemmeno abbozzate che lo hanno esposto alla critica.

Ma per Handanovic il sostegno da parte del tifo nerazzurro non manca: infatti, nella giornata di oggi, all’esterno dello stadio San Siro, è comparso uno striscione da parte della Curva Nord con su scritto: “Testa alta, petto in fuori. Samir, la Nord è con te”. Un segno di incoraggiamento da parte del tifo organizzato nerazzurro nei confronti di Handanovic che fa capire quanto in questo momento, ci sia un forte legame tra la squadra e i propri tifosi.

Se da un lato è vero questo, dall’altro è altrettanto vero che per Handanovic potrebbe essere l’ultima stagione all’Inter. Il contratto in scadenza e la non smentita di Marotta per quanto riguarda un eventuale arrivo di Andrè Onana a parametro zero, lasciano pensare che per lo sloveno il futuro sia lontano da Milano.