di Redazione, pubblicato il: 04/03/2024

Inter Genoa conclude la 27ma giornata del campionato. I nerazzurri sono reduci dal filotto perfetto nel 2024, undici su undici, l’obbiettivo dichiarato è quello di continuare sul percorso tracciato con arrivo sulla seconda stella.

Il vantaggio sulle più dirette inseguitrici è ampio, il rischio rilassamento anche se inconscio esiste e Inzaghi lo sa. Anche per questo il mister ha richiamato tutti sulle difficoltà del match di stasera.

“Sarà una gara dura, il Genoa è un’ottima squadra, sta facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare hanno perso solo con l’Atalanta, hanno un’ottima condizione e dovremo essere concentrati perché occupano bene il campo e fanno molto bene entrambe le fasi. Bisognerà sviluppare il nostro gioco in modo corretto…Il turn over? Qualche cambiamento lo farò e le rotazioni non mancheranno visto che ho la fortuna di avere un gruppo composto da ragazzi disponibili e che si fanno trovare pronti. Qualcuno mancherà anche domani, ma giocando così tanto è normale che ci siano degli indisponibili”.