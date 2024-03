Inter Genoa, l’attesa per il KO finale

di Redazione, pubblicato il: 04/03/2024

L’Inter stasera con il Genoa ha l’occasione per dilatare ulteriormente il vantaggio sulla concorrenza. La sconfitta della Juventus a Napoli permetterebbe ai ragazzi di Inzaghi di portarsi a più 15 in caso di vittoria, un distacco che con 11 partite ancora da giocare rappresenterebbe un sigillo quasi definitivo sulla seconda stella.

San Siro ancora una volta sold out saprà spingere i nerazzurri i nerazzurri in un match solo apparentemente facile. Il Genoa attraversa un periodo decisamente positivo con una sola sconfitta (contro l’Atalanta) nelle ultime 12 giornate. Pur non ammettendolo (come è giusto che sia) i nerazzurri hanno lo sguardo rivolto anche alla Champions, fra meno di 10 giorni il ritorno a Madrid dirà se anche quest’anno l’Inter potrà ambire ad un cammino importante anche in Europa, un’occasione importantissima per entrare a far parte a pieno titolo nella schiera dei top club continentali.