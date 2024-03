Inter, Criscitiello avverte: una trappola nel futuro di Inzaghi?

di Redazione, pubblicato il: 04/03/2024

(Inter) Michele Criscitiello ha dedicato il suo ultimo editoriale a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro vive ora un momento magico ma tutti ricordano la situazione di precarietà che stava vivendo solo 12 mesi fa. E quale futuro attende il mister? Questa l’analisi del direttore di Sportitalia.

“Simone Inzaghi che, un anno fa di questi tempi veniva messo in discussione anche dai magazzinieri di Appiano, oggi si sta riprendendo tutto con gli interessi… Inzaghi ha dato uno schiaffo morale a tifosi e dirigenti. Bravi a prendere i calciatori giusti, meno bravi a difendere Simone quando le cose non giravano. Invece l’allenatore si è superato in passato e si sta superando adesso. Molto sottovalutato, oggi sta dimostrando di essere bravissimo tatticamente, capace nella gestione del gruppo e bravo a leggere le partite. Prima di firmare rinnovi e adeguamenti Simone ci pensi bene. Il prossimo anno al secondo pareggio tutti torneranno a scendere dal carro che oggi risulta pieno”.