Inter, con la Roma Inzaghi torna all’antico

di Redazione, pubblicato il: 28/10/2023

(Inter) In vista del big match con la Roma Inzaghi non ha grandi dubbi sulla formazione. La squadra torna all’antico dopo il turn over effettuato con il Salisburgo. Dunque Dimarco si riprende la sua fascia, Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu intoccabili a metà campo mentre davanti torna la coppia delle meraviglie Lautaro–Thuram. In difesa insieme a Bastoni e Pavard torna Acerbi ed esce De Vrij.

L’olandese è stato uno dei migliori contro gli austriaci in Champions ma le caratteristiche di Acerbi come marcatore puro saranno decisive per fermare Lukaku.

Per il difensore ex Lazio un’altra bella gatta da pelare ma ormai è destino che gli attaccanti avversari più forti siano affidati alle sue cure. E sempre con ottimi risultati, per informazioni chiedere a Halland.