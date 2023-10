Inter, fischietti per Lukaku vietati, la reazione della Curva Nord

di Redazione, pubblicato il: 28/10/2023

(Inter) Con un comunicato sui propri social la Curva Nord nerazzurra ha fatto sapere che domenica prossima durante Inter Roma sarà vietato l’uso dei 30 mila fischietti che dovevano servire per manifestare a Lukaku tutto il disappunto della tifoseria nerazzurra. La decisione è del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Secondo le indiscrezioni l’uso massivo dei fischietti avrebbe potuto portare ad una multa nei confronti della società.

La Curva ha dapprima ricordato come in altre circostanze i fischietti fossero stati usati senza problemi. “Ennesimo abuso, fischietti vietati! 10.000 a Firenze ok due anni fa, la legge non è uguale per tutti”.

Poco dopo un altro post ironico ma tagliente. “E’vietato fischiare a San Siro. A tutti i possessori del biglietti saranno amputate le mani prima del match”.

Non è difficile immaginare che in queste ore si stia pensando a soluzioni alternative per “accogliere” il centravanti belga.