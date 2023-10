Digitalbits, il Tribunale dà ragione all’Inter, ballano 31 milioni

di Redazione, pubblicato il: 28/10/2023

(Inter) 31,4 milioni, a tanto ammonta la somma che il club nerazzurro doveva ricevere da Digitalbits per la sponsorizzazione mai completamente onorata. 29,8 milioni di competenza della stagione 2022-23, 1,6 quale residuo non versato per la stagione precedente. Nell’assemblea dei soci di giugno la dirigenza aveva comunicato di aver richiesto al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo per costringere Digitalbits a pagare il dovuto.

Calcio e Finanza.it evidenzia che nell’ambito dei documenti allegati al bilancio approvato nei giorni scorsi emergono i primi sviluppi giudiziari della vicenda. “”Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo come da nostra richiesta. Stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte”.

Dopo la notifica del decreto ingiuntivo Digitalbits avrà 60 giorni di tempo per pagare l’intero importo dopo di che scatterà la fase dell’eventuale esecuzione forzata.