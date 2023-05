Inter, Calhanoglu parla prima del Verona: le parole su Champions e calendario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2023

Inter, Calhanoglu parla prima del Verona. Una partita che sarà importante per la squadra nerazzurra che dovrà rispondere alle rivali per la lotta Champions che hanno vinto nel pomeriggio. Contro, una squadra come il Verona che cerca punti preziosi per superare lo Spezia e andare fuori dalla zona retrocessione. Intanto, ai microfoni di Inter Tv, Hakan Calhanoglu ha parlato della partita.

Ecco le sue parole: “Essere continui è sempre importante per noi. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo trovato i risultati che volevamo. La squadra sta giocando molto bene e siamo concentrati. Sappiamo che sarà una partita tosta, stasera. Come sempre. Noi siamo l’Inter e dobbiamo vincere”.

Poi, il turco, ha continuato: “Una gara tosta e pesante. Loro giocano sempre uomo contro uomo. So che i nostri tifosi pensano sempre alla Champions ma noi dobbiamo concentrarci sul campionato. Tutti i punti sono importanti per noi. Stanchezza? Meglio giocare ogni tre giorni, c’è un po’ di ritmo. Ormai siamo abituati. Scendere in campo è sempre bello”