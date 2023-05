Verona-Inter, Inzaghi cambia tanto rispetto alla Lazio: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2023

Verona-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo la vittoria di fondamentale importanza di domenica, contro la Lazio, la squadra nerazzurra non vuole interrompere il momento positivo ed è alla ricerca di punti fondamentali per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League.

I nerazzurri, questa sera, se la vedranno contro il Verona. La squadra gialloblù, in questo momento, si trova al terzultimo posto a pari punti con lo Spezia e proprio per questo è parecchio affamata di punti e cercherà di trovarli anche contro i nerazzurri. Proprio per questo, gli uomini di Inzaghi, hanno solo la vittoria come risultato per poter rimanere in scia dell’Europa che conta.

Intanto, di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich.

All. Marco Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.