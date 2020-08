Inter-Bayer, Brozovic deve guidare i nerazzurri in semifinale

L’Inter contro il Bayer Leverkusen, nei quarti di Europa League, ha bisogno di Marcelo Brozovic. Il croato, come sempre, sarà il cervello della squadra nerazzurra in mezzo al campo . Brozovic è chiamato ad una grande prestazione dopo un periodo non semplicissimo, soprattutto per i fatti accaduti fuori dal campo: il caso della patente ritirata per la guida in stato di ebbrezza; la sfuriata notturna in un pronto soccorso di Milano perché non veniva visitato un amico. Ma non solo; nell'ultimo periodo è nato qualche dubbio di troppo anche in campo, infatti il croato non appare più nella lista degli incedibili come era qualche mese fa.

A Dusseldorf serve una serata importante, una serata di svolta. Contro il Getafe, Brozovic, ha faticato, soprattutto in avvio di partita, ed è stato costretto più a difendere che a creare. Questa sera avrà sempre Barella e Gagliardini ai suoi fianchi ed è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle. Conte ha scelto nuovamente di non affidarsi ad Eriksen, quindi il croato non si pesterà i piedi con il danese, come già accaduto. Il 77 nerazzurro avrà libertà e spazi per dimostrare di essere fondamentale per l'Inter. Conte è comunque contento della stagione di Brozovic, una stagione da 43 partite e 3 gol, però ora richiede uno sforzo in più. Serve lucidità, perchè le partite possono durare anche oltre i 90'.

Il futuro verrà affontato ad Europa League finita. Su quest'ultimo avranno un peso fondamentale anche le disavventure extra-campo, che non hanno fatto certamente piacere alla società in un momento chiave della stagione. Nel gennaio 2018 Epic Brozo sembrava fuori dal progetto nerazzurro ed era pronto ad andare al Siviglia ma poi l’affare saltò all’ultimo. L’Inter non lo considera più incedibile come con Spalletti: i nerazzurri non voglio cederlo per forza, ma arrivasse una proposta indecente ci penserebbero, tanto che, sul mercato, stanno già cercando le alternative. Ma prima Brozovic deve tornare Epic per guidare l'Inter alla semifinale europea.