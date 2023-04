Infortunio Skriniar, l’Inter fa chiarezza. Il comunicato

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 20/04/2023

Infortunio Skriniar, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del difensore. Lo slovacco è fermo ai box da fine febbraio a causa di un problema alla schiena e la data del suo rientro resta ancora incerta.

Il club nerazzurro ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato annunciando che il difensore si è sottoposto nella giornata di ieri ad un intervento chirurgico.

Inter, il comunicato su Skriniar e le sue parole

Di seguito riportata la nota ufficiale nerazzurra: “Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Dopo pochi minuti il giocatore ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha confermato il suo ritorno in campo a breve: “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto a un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò ora una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica. Un saluto a tutti, Skri”.