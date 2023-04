Champions, è già caccia al biglietto per il derby Inter-Milan. Le info

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/04/2023

Champions, il sogno continua con il match più speciale e affascinante di tutti: il derby.

Fin dal triplice fischio finale del match di ritorno contro il Benfica è iniziato il conto alla rovescia per il doppio di derby che vale la finale di Istanbul.

Le date sono ufficiali: mercoledì 10 maggio si giocherà l’andata in casa del Milan mentre il ritorno, in “casa” dell’Inter, sarà il mercoledì successivo 16 maggio.

Champions, ecco le modalità di acquisto per Inter-Milan del 16 maggio. È possibile impostare un alert sul sito nerazzurro.

Il club nerazzurro avvisa sul suo sito che come sempre le vendite saranno suddivise in fasi. La prima sarà riservata agli abbonati della Serie A. La seconda sarà quella esclusiva per i soci degli Inter Club. A questa seguirà quella riservata ai titolari della tessera Siamo Noi. Attenzione, non saranno considerate valide al fine dell’acquisto del biglietto le tessere sottoscritte dopo il 18 aprile 2023. Solo alla fine di queste tre fasi ci sarà la vendita libera dei biglietti, qualora non siano andati esauriti tutti i tagliandi.

La società avvisa tutti i tifosi di acquistare i biglietti solo attraverso i canali di vendita ufficiale. Sarà possibile acquistare dunque solo sul sito ufficiale inter.it nelle prime tre fasi di vendita. Durante quella aperta alla vendita libera sarà possibile comprare il biglietto anche presso i punti vendita Vivaticket.

Tutti i tifosi potranno impostare un alert che comunicherà l’apertura della vendita online. Sarò sufficiente andare sul sito inter.it/tikcets e cliccare su “Avvisami quando in vendita”. Si riceverà così una mail per non perdersi nel