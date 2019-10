Biasin si esprime su Twitter: il giornalista punzecchia i tifosi

Intervenuto tramite il suo account Twitter ufficiale Fabrizio Biasin dice la sua sul successo sofferto ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi. Il giornalista lancia anche una frecciatina ai tifosi, ecco le sue parole condivise sul noto social network:



"Il “problema attaccanti” sbandierato per due settimane finisce all’angolo grazie a 4 gol… degli attaccanti. Per il resto qualche leggerissssssima sofferenza di troppo, ma sono 7 vittorie in 8 partite e chi si lagna.. ha la memoria cortissima. Avanti così".



Biasin sorride dopo i tre punti ottenuti dalla Beneamata, anche se non si risparmia su alcune polemiche legate alla questione attaccanti in casa Inter.