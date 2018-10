Inter Nike | La maglia celebrativa per i 20 anni, Nike esce allo scoperto

Inter Nike, ulteriori novità sulla divisa celebrativa

Inter Nike – I nerazzurri celebreranno il ventesimo anniversario di sponsorizzazione tecnica con il brand statunitense Nike. Ne avevo già parlato qualche mese fa (tre gli articoli a riguardo per approfondire l’argomento: “Nike e Inter 20 anni insieme” e “Inter e Nike pronte a lanciare una nuova divisa per i 20 anni” e “In anteprima il nuovo logo per i 20 anni di sponsorship”). La vera novità sarà la messa in vendita di questo nuovo kit per la celebrazione dell’anniversario.

E’ ancora da definiere la tipologia di maglia celebrativa, che verrà rilasciata nei primi mesi dell’anno nuovo, risulta molto probabile una sorta di mashup, molto simile a quello che verrà adottato dal Barcellona, sempre per i 20 anni. Anche la squadra messicana dei Pumas avrà una maglia celebrativa nell’arco della stagione attuale. Saranno rilasciati, in futuro altri kit celebrativi da parte del brand americano. Un’importante novità consisterebbe nella messa in vendita di queste maglie, cosa che non è avvenuta in precedenza per l’Arsenal e lo Zenit. Nike esce dunque allo scoperto, vendendo questo cimelio. I costi dovrebbero corrispondere a quelli degli store, 86 euro la replica, mentre 140 per il Vaporknit, la versione player.

Un possibile mashup

Il logo

La futura divisa celebrativa del Barcellona

Fonte: Footy Headlines

