Maglia Inter away 19/20, Nike stravolge tutto, colori mai visti

Maglia Inter away 19/20

Maglia Inter away 19/20 – Secondo le indiscrezioni riportate dal noto Footy Headlines, la prossima divisa away non sarà più bianca con inserti nerazzurri.

I nuovi colori

Di norma, la divisa away è sempre stata bianca con il nerazzurro che passava in secondo piano, utilizzato soltanto come decorazione, salvo alcune eccezioni, come la discutibile maglia rossa della stagione 12/13.

Il brand statunitense sembrerebbe avere intenzione di osare molto, partendo dalla prima maglia (clicca qui per vederla), che con ogni probabilità si presenterà con strisce diagonali mai viste prima d’ora. La prossima stagione potrebbe essere ricca di novità e sorprese per quanto riguarda l’Inter e non solo. Anche il Barcellona vestirà a scacchi. Nike sempre più innovativa.

Fonte: Footy Headlines