Maglia Inter 19/20, incredibile cambio di look

Maglia Inter 19/20 – L’Inter il prossimo anno cambierà look, in maniera piuttosto particolare, a svelarlo è FootyHeadlines.

Come vi avevo già raccontato qualche giorno fa (cliccate qui per leggere l’articolo), Nike e i nerazzurri sarebbero pronti ad una svolta veramente epocale. Le strisce della divisa home diventerebbero diagonali, una vera e propria rivoluzione. Non è ancora sicuro al 100% . Il brand statunitense avrebbe ideato un’innovativa divisa a scacchi per il Barcellona. Probabilmente questo cambiamento di “strisce” coinvolgerà anche l’Inter.

Da dove prende ispirazione

Nike prende ispirazione dal famosissimo logo anni 80’, già presente quest’anno sul colletto della divisa away.

La nuova maglia 19/20

Sponsor tecnico e main sponsor bianchi. I calzettoni saranno di colore blu, mentre le maniche saranno ancora una volta monocromatiche, ma a differenza degli ultimi anni saranno blu e non nere.

Fonte: Footy Headlines