FOTO | Inter e Nike pronte a lanciare una divisa speciale per i 20 anni

Inter e Nike pronti a lanciare la nuova divisa

Lo avevamo anticipato qualche tempo fa, (leggi qui), ed ora sono arrivate ulteriori conferme. Inter e Nike sono pronte a lanciare la speciale maglia per i 20 anni di partnership.

Dal 1998 Nike è lo sponsor tecnico dei nerazzurri, subentrata ad Umbro. A gennaio è prevista l’uscita di una speciale maglietta celebrativa, non è ancora certo che si tratterà di una divisa Mashup come accaduto con il Barcellona, altra società che celebra i 20 anni in concomitanza con i nerazzurri.

Il possibile Mashup

Non essendoci ancora nulla di certo la divisa potrebbe evolversi e variare nelle forme, dato che in questo primo bozzetto sono presenti solamente le maglie più recenti. Ancora da valutare se il kit sarà messo in vendita, in edizione limitata, oppure sarà utilizzato solamente per un breve periodo di tempo come divisa da gioco. I Mashup di Arsenal e Zenit sono stati realizzati con vecchie divise tagliate e cucite insieme, proprio per questo motivo sono da considerarsi a tiratura limitata.

Il nuovo logo

Verrà anche utilizzato un nuovo logo sul merchandising celebrativo Nike. Un biscione che, grazie alla sua forma, andrà a comporre il numero 2, mentre la silhouette del crest nerazzurro sarà lo 0.

I Mashup precedenti

Fonte Footy Headlines