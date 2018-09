Inter e Nike, 20 anni insieme

Inter e Nike, durante la stagione in corso, festeggeranno il ventesimo anno di sponsorizzazione. Per l’occasione l’azienda statunitense è in procinto di preparare materiale esclusivo per il club.

Come già raccontato nel precedente articolo (lo trovate quì), Nike potreebbe produrre una maglia molto particolare per la celebrazione del ventennale. Si potrebbe trattare di un mashup come già accaduto in passato con Arsenal e Zenit. I nerazzurri non sono gli unici a celebrare questo avvenimento, anche il Barcellona avrà questo privilegio. Per i blaugrana sono già uscite alcune immagine della possibile divisa celebrativa.

Il kit del Barcellona ed il logo ad hoc

Le immagini di FootyHeadlines;

Anche per l’Inter, Nike, ha creato un logo apposito per questo speciale avvenimento.

Un biscione che, grazie alla sua forma, andrà a comporre il numero 2, mentre la silhouette del crest nerazzurro sarà lo 0. Non è ancora certo se Nike produrrà una divisa mashup anche per l’Inter.

Fonte: Footy Headlines