Nike e Inter 20 anni insieme | Per l’anniversario è possibile che il brand…

Nike e Inter festeggiano 20 anni

Nike e Inter, durante la stagione in corso, festeggeranno 20 anni di sponsorizzazione. Il brand statunitense è stata compagno delle ultime vittorie dei nerazzurri. Il legame tra Inter e Nike nasce nel 1998, al termine della sponsorizzazione Umbro.

La prima divisa Nike

In passato, Arsenal e Zenit, hanno celebrato l’anniversario con delle maglie molto particolari, indossate per un breve periodo e non in commercio. Si trattava di un mashup tra tutte le casacche storiche degli anni di sponsorizzazione. Il risultato è un taglia e cuci dei vecchi kit da gioco. Non si tratta di stampe, ma di esemplari unici creati con le vere maglie dell’epoca.

Gli esempi di Arsenal e Zenit

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, i 20 anni di Nike e Barcellona, verranno festeggiati allo stesso modo, con questa maglia:

Due sono le vie che potrebbe intraprendere Nike: seguire lo stesso trattamento degli altri club oppure virare su qualcosa di diverso. L’idea del mashup di divise potrebbe essere la più papabile. In ogni caso a gennaio verranno svelate le intenzioni dello sponsor tecnico, dato che uscirà la divisa celebrativa.

Fonte foto divisa Barcellona: Footy Headlines

Grazie a: Rupertgraphic