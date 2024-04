Udinese-Inter, problema per Inzaghi: un big nerazzurro a rischio per la partita di lunedì

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/04/2024

Udinese-Inter, un big nerazzurro a rischio per la partita di lunedì. La squadra nerazzurra, dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi dopo la vittoria contro l’Empoli, è tornata ad allenarsi per preparare la trasferta di Udine. Una partita decisamente importante, visto che i nerazzurri viaggiano verso il ventesimo scudetto e vogliono chiudere la pratica quanto prima per poter festeggiare insieme ai propri tifosi.

Ma, di fatto, la sfida contro la squadra di Cioffi non sarà una passeggiata. I bianconeri, infatti, sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza, ma tradizionalmente hanno sempre creato più di qualche problema all’Inter. Non solo, ma ad Udine, nella passata stagione, sono anche riusciti a vincere per 3-1 in uno dei momenti più complicati per i nerazzurri.

La partita, inoltre, sarà resa ancora più complicata dall’assenza di un big della squadra di Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i nerazzurri potrebbero fare a meno di Alessandro Bastoni per la partita di lunedì. Il difensore interista, infatti, ha accusato un piccolo affaticamento muscolare ai flessori e potrebbe essere risparmiato in vista di altri impegni. Ma ogni tipo di decisione verrà presa domani o dopodomani, quando si capirà meglio l’entità del problema accorso al giocatore.