Udinese-Inter 1-0: annullato gol a Carlos Augusto per fuorigioco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2024

49′ – Annullato gol a Carlos Augusto per fuorigioco

45′ – Comincia la ripresa

Partita insidiosa per i nerazzurri che è vero che hanno avuto più occasioni, ma la squadra non ha mai dato l’impressione di incidere con la forza che ci ha abituato a vedere in questo campionato. Samardzic, tanto trattato dai nerazzurri, con un cross beffardo insacca il pallone e manda in vantaggio l’Udinese. I nerazzurri mancano di fantasia, specie negli ultimi metri, ma anche di precisione in fase di impostazione

48′ – Finisce il primo tempo

45′ – Tre minuti di recupero

41′ – Gol Udinese! Samardzic mette in mezzo di sinistro, la palla attraversa tutta l’area, nessun difensore nerazzurro interviene e si insacca incredibilmente

29′ – Occasione Inter! Lautaro serve in area Calhanoglu che calcia un destro secco su cui è bravissimo ad intervenire Okoye

20′ – Occasione Inter! Calhanoglu prova il destro a giro, ma Okoye salva tutto e manda in angolo

17′ – Occasione Inter! Cross di Dimarco dalla sinistra, Thuram si distende in spaccata, ma non raggiunge il pallone per pochissimo

12′ – Acerbi sbaglia grossolanamente in fase di impostazione. Recupera Pereyra che si accentra, scocca il destro, ma spara altissimo

6′ – Dimarco batte la punizione in area, Lautaro ci arriva di testa, ma palla fuori

1′ – Inizia la partita

Udinese-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita. In casa nerazzurra è tempo di tornare in campo. Dopo la bella vittoria contro l’Empoli, i nerazzurri sono attesi da un’altra sfida complicatissima come quella contro l’Udinese. Una partita in cui i friulani andranno alla ricerca del bottino grosso per avvicinarsi alla salvezza, proprio come fatto nella passata stagione. Gli uomini di Inzaghi dovranno prestare la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Neuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Thauvin.

All. Gabriele Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.