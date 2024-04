Inter, Inzaghi predica cautela e attenzione verso l’Udinese. E sullo scudetto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2024

Inter, Inzaghi parla prima della partita. Quella contro l’Udinese è una sfida molto importante che potrebbe avvicinare la squadra nerazzurra al ventesimo scudetto della propria storia. Ma è necessario vincere contro una squadra parecchio ostica che già nella scorsa stagione ha messo in difficoltà i nerazzurri vincendo in casa propria. Intanto, prima della partita, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole di Inzaghi: “Conosciamo l’Udinese: è una squadra fisica, che si esalta in determinate partite. Ci vorrà un’Inter consapevole. Chiaramente ho un gruppo maturo, sappiamo che ci mancano 11 punti e 8 partite e che dovranno essere affrontate una alla volta, sapendo che tutti proveranno a metterci in difficoltà. Mi aspetto di fare una partita importante. Davanti ci siamo tutti, abbiamo recuperato anche Arnautovic, mi danno tutti ottime garanzie. Se penso al record dei punti? In questo momento penso solo all’Udinese, sappiamo che è una squadra con ottime qualità fisiche e che hanno bisogno di punti”