Torino Inter: gli elogi di Inzaghi, l’emozione e l’ultima

di Davide Currenti, pubblicato il: 03/06/2023

Torino Inter, la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso il campionato con una vittoria di misura in casa dei granata. Il gol decisivo ha portato la firma di Marcelo Brozovic. Secondo posto momentaneo (aspettando il risultato di questa sera della Lazio) e testa che va alla finale di Champions League.

A fine partita, il tecnico nerazzurro ha parlato della prestazione odierna dei suoi ragazzi. Queste le sue parole dal sito ufficiale del club: “Oggi volevamo vincere, lo dobbiamo alla società e tifosi, volevamo consolidare la nostra posizione in classifica e fare una partita seria, onorando al massimo il campionato. Complimenti al Torino che è una squadra molto evoluta che mette in difficoltà”.

Torino Inter, emozione e ultimo match

Inzaghi ha toccato anche il tema della finale di sabato prossimo contro il Manchester City. “Negli ultimi mesi abbiamo fatto cose straordinarie che ci hanno permesso di fare quello che abbiamo fatto. La finale era un grandissimo sogno che abbiamo realizzato, ora ce la giocheremo con le nostre armi sapendo di affrontare un avversario di valore. Bisognerà essere bravi a soffrire insieme, a giocare a calcio per togliere un po’ di possesso a loro, ci vorrà grande attenzione, equilibrio. Andremo a giocarci questa partita che è una grandissima sfida che aspettavamo con ansia ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché giocare una partita come quella di oggi a una settimana da quella che ci aspetta non era facile”.

Continua l’allenatore dell’Inter: “È una grande emozione essere arrivato qui, avevamo tante cose in ballo, da adesso me la gusterò di più insieme a tutto il mondo Inter, prima avevamo una finale di Coppa Italia che volevamo vincere e il campionato: questo gruppo è stato bravissimo a mantenere la concentrazione. Ora ci manca l’ultima”.