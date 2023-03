Stadio, l’immobilismo costa. La cifra che perde l’Inter è da incubo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/03/2023

Stadio, il non decidere ha un costo e per Inter e Milan è altissimo.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore le perdite per le due società milanesi in questi 4 anni fatti di tira e molla sul progetto è di oltre 100 milioni a stagione.

Con gli oltre 70000 spettatori che a ogni partita affollano San Siro, indipendentemente dal match, la perdita dai ricavi commerciali che uno stadio di qualità garantirebbe sono spaventosi. Secondo le proiezioni che si hanno comparando la situazione agli altri stadi europei è possibile ipotizzare che ogni anno Inter e Milan non incassino qualcosa come 50 milioni a testa. Altro che tesoretto.

Stadio, l’attendere è costato oltre 100 milioni l’anno. San Siro ne costa almeno 8, riuscirà il comune a salvarlo senza calcio?

Oggi le entrate sotto la voce stadio oscillano tra i 30 e i 40 milioni. Secondo le analisi economiche effettuate nel dossier per quello che sarebbe stato il nuovo stadio comune i ricavi sarebbero stati intorno ai 100 milioni a testa. In particolare si prevedevano 120 milioni di ricavi, di cui 80 dal comparto stadio, con 65000 posti. Di questi circa 9000 sarebbero stati premium. Gli altri 40 milioni si sarebbero generati dalle attività commerciali complementari.

Dopo la riunione di ieri è chiaro che San Siro avrà un destino non più legato al calcio, con la patata bollente che passa al comune di Milano che dovrà trovare una somma non inferiore agli otto milioni per mantenere la struttura.