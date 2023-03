Inter, il dopo Skriniar è in cantiere. Ecco i papabili per la prossima stagione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/03/2023

Inter, con Skriniar sarà addio al colosso slovacco e la squadra mercato è a lavoro per trovare degni sostituti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il sostituto deve essere all’altezza del vuoto che lascerà il numero 37.

Tra i candidati sicuramente il più costoso è Demiral. L’Inter aveva già provato a portarlo a casa a gennaio, ma gli orobici non aprirono al trasferimento in prestito. Per arrivare a Milano Zhang dovrà mettere mano al portafoglio e non sarà una cifra inferiore ai 30 milioni di euro per un’operazione che appare al momento fuori portata.

Sembrerebbero più fattibili le opzioni Soyouncu e Pavard. Il primo è sicuro che lascerà il Leicester a fine anno a zero. Su di lui c’è forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Potrebbe restare anche in Inghilterra per finire al Liverpool. Pavard invece avrà ancora un anno di contratto con il Bayern, ma viene accostato fortemente al Barcellona.

Da monitorare è anche Tiago Djalò. L’ex Milan in forza al Lille è un classe 2000. Anche lui andrò in scadenza nel 2024, fattore per il quale si potrebbe chiedere uno sconto.

Appare difficilissimo invece arrivare a Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Chiunque sia sarà un colpo che non potrà essere sbagliato.